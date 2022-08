Après le jeu, Sony prépare un film Days Gone

Le jeu vidéo Days Gone, sorti en 2019 sur PlayStation 4 et deux ans plus tard sur PC, va avoir le droit à un film. Deadline rapporte que Sony travaille dessus en ce moment même. Le groupe continue ainsi sur sa lancée. Le dernier film sorti est Uncharted avec Tom Holland.

Un film Days Gone en préparation

Days Gone est un jeu d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans le nord-ouest du Pacifique post-apocalyptique. Le titre met en scène Deacon St. John, un chasseur de primes à moto qui se bat pour survivre contre les mutants (Freakers), des créatures semblables à des zombies qui attaquent fréquemment en hordes. Deacon St. John passe également une grande partie du jeu à rechercher l’amour de sa vie, perdue depuis longtemps.

Sheldon Turner, qui a notamment écrit le scénario de X-Men : Le Commencement, va s’occuper de l’adaptation de Days Gone au cinéma. Vendetta Productions et PlayStation Productions vont s’occuper de la production. Le film est décrit comme une ballade d’amour aux films de moto, la moto étant le seul moyen de transport de Deacon.

Les producteurs ont actuellement en vue la star de la série Outlander, Sam Heughan, pour jouer Deacon St. John. L’acteur a également joué dans L’Espion qui m’a larguée, Bloodshot et dans le prochain film Everest.

Il n’y a pour le moment aucune information sur le reste du casting ni sur la date de sortie. Le film est encore en développement.

L’adaptation de Days Gone n’est que la dernière d’une série d’annonces faites par Sony. Parmi les films et séries PlayStation en préparation, il y a la série The Last of Us de HBO, la franchise cinématographique Uncharted, la série God of War pour Amazon Prime Video, une série Twisted Metal pour Peacock, la série Horizon (Grand Turismo) de Netflix et le film Ghost of Tsushima.