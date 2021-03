Ghost of Tsushima : Sony prépare un film basé sur le jeu avec le réalisateur de John Wick

Ghost of Tsushima va avoir le droit à son propre film, après été un jeu vidéo sur PlayStation 4. Chad Stahelski, le réalisateur des films John Wick avec Keanu Reeves, va s’occuper du projet. Sans surprise, Sony Pictures va est le studio derrière ce long métrage.

Un film Ghost of Tsushima est en préparation

Nate Fox, le directeur artistique de Sucker Punch Productions (le studio qui a développé le jeu Ghost of Tsushima), a pris la parole concernant le film à venir :

C’est avec bonheur que nous nous associons à Sony Pictures pour ce projet. Et avec le réalisateur choisi, Jin est entre de bonnes mains. Chad Stahelski a créé quelque chose d’incroyable avec John Wick. Son esprit visionnaire et ses années d’expérience lui ont permis de réaliser des scènes d’action qui comptent parmi les plus mémorables de tous les temps. Si quelqu’un peut recréer toute la tension des combats au katana auxquels se livre Jin, c’est bien Chad Stahelski.

Ghost of Tsushima raconte l’histoire de Jin Sakai, un jeune samouraï qui combat une invasion mongole menée par l’impitoyable général Khotun Khan dans le but de protéger le peuple de son île natale. On peut naturellement imaginer que le film reprendra le scénario du jeu dans les grandes lignes. Mais il se pourrait que le scénario prenne aussi quelques libertés. Après tout, c’est ce qui va se passer avec la série The Last of Us.

Il n’y a pas pour l’instant aucune information plus précise sur le film Ghost of Tsushima. Le casting n’est pas dévoilé, tout comme la date de sortie et tout le reste. Nate Fox parle toutefois du jeu et annonce que Sucker Punch Productions a vendu plus de 6,5 millions d’exemplaires. Environ la moitié des joueurs l’ayant acheté ont été au bout de l’aventure. C’est une donnée intéressante pour le coup, il est rare que les studios communiquent une telle information.