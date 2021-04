Days Gone arrive sur PC le 18 mai, voici la bande-annonce

Days Gone a maintenant une date de sortie sur PC : ce sera le 18 mars 2021. Il s’agit de la troisième exclusivité PlayStation majeure qui arrive sur PC. Les deux précédentes sont Horizon Zero Dawn et Death Stranding.

Rendez-vous le 18 mai pour Days Gone sur PC

La version PC de Days Gone embarque de nouvelles fonctionnalités. Les joueurs vont notamment bénéficier de la compatibilité avec les écrans ultra-larges 21:9. Le titre dispose également de graphismes améliorés, d’une fréquence d’images débloquée, de la prise en charge de différents types de manettes, de la prise en charge de la souris et du clavier, et d’un mode photo amélioré.

Days Gone suit l’histoire de Deacon St. John, un motard dans les forêts du nord-ouest du Pacifique qui tente de survivre à l’apocalypse zombie. Les joueurs utilisent des armes et divers outils pour éliminer des hordes de zombies. Ils traversent le monde du jeu grâce à la moto de Deacon.

Où sera-t-il possible d’acheter Days Gone sur PC ? Le jeu sera à retrouver sur Steam, l’Epic Games Store et « plusieurs distributeurs de contenus en ligne ». Leurs noms ne sont toutefois pas mentionnés pour l’instant.

En parlant de ce jeu, c’est l’occasion de rappeler qu’il n’y aura pas de suite. En effet, le projet a été proposé à Sony, mais nous avons récemment appris que Sony a rejeté l’offre.