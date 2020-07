Horizon Zero Dawn arrive sur PC au mois d’août

L’arrivée de Horizon Zero Dawn sur PC, à sa sortie une des exclusivités les mieux reçues de la PlayStation 4, n’était plus une surprise depuis quelques mois. Cependant, un nouveau trailer vient d’être publié par Guerilla Games, son développeur, qui confirme par la même occasion que le titre arrivera très, très bientôt : le jeu arrivera en effet sur nos machines le 7 août, et il sera possible de se le procurer sur Steam ainsi que sur l’Epic Games Store pour 49,99€.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la vidéo détaille également les nombreuses améliorations permises par ce portage : on pense par exemple à toutes les options graphiques et d’affichages que l’on attend sur PC, qu’il s’agisse de la compatibilité des écrans ultra-larges, d’un framerate débloqué, d’une personnalisation des graphismes très poussée, de feuillages dynamiques, ou encore de reflets bien plus jolis. Le gameplay aussi est concerné, puisque les options de la manette ont été approfondies. Il faut admettre que cette nouvelle version PC est un véritable plaisir à regarder, de quoi s’occuper correctement en attendant le prochain opus prévu pour la PlayStation 5.