The Last of Us : la série de HBO adaptée du jeu vidéo sera diffusée en début d’année prochaine

Le tournage de la série The Last of Us est terminé depuis la mi-juin, et les nombreux fans du jeu de Naughty Dogs attendent désormais impatiemment une date de sortie. Casey Bloys, le directeur des programmes chez HBO, a donné quelques précisions sur la série dans les colonnes de The Hollywood Reporter. Bloys annonce que The Last of Us sera diffusé « Plutôt vers le début 2023 », une fenêtre de sortie qui laisse pas mal d’interrogations en suspens concernant la disponibilité de la série en France.

En effet, HBO Max a reporté sine die sont lancement dans l’hexagone, mais il n’est pas interdit de penser qu’OSCS récupèrera les droits de diffusion, même s’il était initialement prévu que l’accord liant OCS et HBO se termine à la fin de l’année (initialement…). Pour rappel, la série The Last Of Us reprendra globalement le scénario du premier jeu lancé initialement sur PS3. Pedro Pascal interprètera Joel et Bella Ramsey se glissera dans la peau de la vaillante Ellie. A noter que Neil Druckmann, le concepteur du jeu, a participé à la réalisation de la série. The Last Of Us sera aussi à l’honneur le 2 septembre prochain avec la sortie du remake PS5 (facturé 80 euros, ce qui continue de faire grincer beaucoup de dents).