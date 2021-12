Uncharted le film : une nouvelle bande-annonce est arrivée

Sony Pictures diffuse aujourd’hui une nouvelle bande-annonce du film Uncharted avec Tom Holland et Mark Wahlberg. La première avait vu le jour en octobre.

Nouvelle bande-annonce pour le film Uncharted

La nouvelle bande-annonce donne une meilleure idée de ce que l’on peut attendre du film. Comme annoncé, le film Uncharted est une sorte de préquelle spirituelle aux personnages que les joueurs connaissent avec les jeux sortis sur PlayStation. Nathan Drake (Tom Holland) n’en est qu’au début de sa carrière de chasseur de trésor globe-trotter (bien que la bande-annonce montre déjà qu’il portera le henley et les étuis caractéristiques du personnage à la fin), tandis que Sully (Mark Wahlberg) est sa porte d’entrée dans le monde des voleurs. Le duo devra affronter un nouveau méchant, Moncada (incarné par Antonio Banderas), pour retrouver un butin de 5 milliards de dollars provenant de l’explorateur Magellan. Un enjeu de taille donc.

Le film Uncharted sortira au cinéma le 16 février 2022. Tom Holland a donc encore un peu de temps et peut pour l’instant se focaliser sur Spider-Man : No Way Home. Le film du MCU réalise un succès phénoménal avec déjà plus de 800 millions de dollars de recettes dans le monde. Là aussi, il s’agit d’un film de Sony.