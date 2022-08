Android 13 : des problèmes avec la charge sans fil

Les personnes qui ont installé Android 13 sur leurs smartphones Pixel rencontrent des problèmes avec la charge sans fil, au point que celle-ci ne fonctionne plus depuis la mise à jour.

De nombreux utilisateurs sur Reddit (ici et là) signalent que leurs Pixel refusent la charge sans fil depuis le passage à Android 13. Certains ont utilisé différents chargeurs, mais rien n’y fait et le problème persiste. Au vu des retours, le problème semble particulièrement toucher les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Des utilisateurs avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro signalent aussi des problèmes. Il est toutefois bon de noter que tout le monde n’est pas concerné par le souci.

La cause exacte n’est pas claire, mais le problème semble être lié à la façon dont Android contrôle la charge sur les téléphones Pixel. Lors de la charge sans fil (ou filaire d’ailleurs), le logiciel peut ralentir ou arrêter la charge dans certaines circonstances. Par exemple, Google plafonne automatiquement la charge à 80% si un téléphone Pixel a été branché ou posé sur un chargeur sans fil pendant plusieurs jours.

Dans le cas présenté aujourd’hui, les utilisateurs concernés signalent que leur téléphone ne répond pas du tout à un chargeur sans fil ou qu’il ne se recharge que pendant quelques minutes avant de s’arrêter et d’afficher le message « Pas de charge ».

Google n’a pas encore reconnu publiquement ce problème. Mais plusieurs utilisateurs n’ont pas hésité à le signaler sur son espace dédié Issue Tracker.