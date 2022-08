Netflix est en panne chez plusieurs utilisateurs

Netflix annonce que son service connaît actuellement une panne, et ce dans plusieurs pays. Il n’est plus possible de regarder des films, séries et documentaires sur la plateforme de streaming. Cela ne concerne toutefois pas tout le monde.

« Nous éprouvons actuellement des problèmes de streaming sur tous les appareils. Nous essayons de résoudre le problème. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée », indique Netflix sur son site.

Les utilisateurs du service ont également confirmé rencontré des problèmes. Sur DownDetector par exemple, nous pouvons voir que les signalements ont débuté vers 17h10 et sont toujours d’actualité. Ils sont toutefois moins nombreux, suggérant que la situation s’améliore et que Netflix est en train de restaurer l’accès à son service.

Si vous êtes un utilisateur du service, vous n’avez rien à faire si ce n’est patienter. Netflix ne précise pas quand la panne sera définitivement corrigée. Il n’y a plus qu’à espérer pour les abonnés qu’il s’agira d’une question de quelques heures tout au plus.

