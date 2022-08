Un launcher PlayStation pour PC semble en préparation par Sony

Sony semble bien préparer un launcher PlayStation pour PC, comme le suggèrent des références découvertes par VGC dans Marvel’s Spider-Man Remastered. Le jeu, disponible depuis quelques jours sur PC, est le dernier portage en date d’un titre qui était d’abord une exclusivité PlayStation.

Un éventuel launcher PC pour les jeux PlayStation viendrait compléter la campagne de Sony. Le groupe souhaite qu’environ la moitié de ses jeux soient disponibles sur PC et sur mobile d’ici 2025, et la société n’a pas caché son intention de proposer davantage de jeux PlayStation sur PC au cours de l’année écoulée. Ces dernières années, Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War et Spider-Man Remastered ont tous été lancés sur PC, et Sony a même commencé à utiliser un label PlayStation PC l’année dernière, tout en rachetant Nixxes Software, une société spécialisée dans les portages PC.

Avec un launcher, Sony pourrait maximiser ses revenus et pourrait également permettre des fonctionnalités comme l’achat croisé (permettre à ceux qui ont acheté le jeu sur PlayStation d’y jouer sur PC) et l’intégration du PlayStation Network (PSN). Des références à l’intégration du PSN ont d’ailleurs été découvertes dans le portage PC de Spider-Man Remastered, avec des rumeurs selon lesquelles Insomniac Games (qui développe le jeu) expérimentait des bonus.

Pour le moment, Sony ne commente pas l’information. Mais les indices se multiplient à ce sujet, suggérant que c’est bel et bien en préparation.