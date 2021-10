God of War sera le nouveau jeu PlayStation à arriver sur PC

Un nouveau jeu qui était jusqu’à présent une exclusivité PlayStation va arriver sur les PC Windows, il s’agit de God of War qui sortira le 14 janvier 2022. Il sera à retrouver sur Steam et sur l’Epic Games Store.

Arrivée de God of War sur PC Windows en janvier 2022

La page de la version PC Windows de God of War est déjà active sur Steam et il est possible de précommander le jeu pour 49,99€. Les joueurs auront la possibilité de jouer en 4K et pourront profiter d’une compatibilité avec le DLSS et le Reflex de Nvidia. Le premier améliore la fréquence d’images et génère des images aussi belles que nettes sur les cartes graphiques NVIDIA compatibles. Le second permet de réagir plus rapidement et d’enchaîner des combos plus dévastateurs grâce à un très faible temps de réponse. Et cerise sur le gâteau : il y a le support des écrans ultra-larges.

God of War est sorti initialement en 2018 et a rencontré un succès critique. Sony prépare actuellement une suite pour la PlayStation 5 qui a pour nom God of War Ragnarok. Le titre devait initialement sortir en 2021, mais sa date de sortie a été repoussée à juin 2022.

On observe en tout cas que de plus en plus de jeux exclusifs à la PlayStation débarquent sur PC après quelques années. Le dernier exemple en date est Horizon Zero Dawn.