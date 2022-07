Spider-Man Remastered : les configurations PC dévoilées et des nouveautés

C’est le 12 août prochain que Marvel’s Spider-Man Remastered sera disponible sur PC. Le développeur Insomniac et Sony dévoilent aujourd’hui les configurations PC pour jouer dans de bonnes conditions, ainsi que quelques nouveautés. Pour rappel, le jeu existe déjà sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Les nouveautés à venir dans le jeu

Voici les différentes nouveautés que les joueurs vont retrouver :

Le ray tracing est disponible dans tout le jeu pour ceux qui peuvent en bénéficier. Les reflets ont également différents niveaux de qualité, dont un nouveau mode ray tracing haute qualité qui permet d’afficher la ville de manière plus détaillée lorsque vous vous balancerez sur vos toiles ou que vous combattrez le crime dans le New York de Marvel.

Le NVIDIA DLSS est une technologie de rendu qui vous offre un tout nouveau niveau de performances graphiques grâce aux processeurs Tensor Core dédiés à l’IA des GPU GeForce RTX, ce qui permet d’accélérer les fréquences d’images tout en générant des visuels d’une netteté incomparable.

Le NVIDIA DLAA est un mode d’anticrénelage basé sur une intelligence artificielle pour les joueurs possédant un GPU de la gamme GeForce RTX, et qui veulent un meilleur rendu d’image pour exploiter leur GPU au maximum.

En plus de pouvoir choisir la résolution de sortie, le jeu sera compatible avec tout un tas de formats d’image, dont le 21:9 ultra grand-angle, le 32:9 panoramique, et les configurations NVIDIA Surround multiécran. Si vous possédez trois écrans, vous pourrez tous les exploiter en jouant.

Il existe plein d’autres niveaux de qualité et d’algorithmes pour personnaliser son rendu d’image. Ces changements concernent le SSAO, le filtrage de textures, le niveau de détails, les ombres, et bien plus encore. Le jeu est également compatible avec les modes fenêtré, fenêtré sans bordure et plein écran.

Les configurations PC pour Spider-Man Remastered

Pour ce qui est des configurations PC, Marvel’s Spider-Man Remastered nécessite au minimum un processeur Intel i3-4160 ou équivalent chez AMD, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 950 ou équivalent chez AMD, 8 Go de RAM, Windows 10 64 bits et 75 Go de stockage sur disque dur. Cela permet de jouer en 720p à 30 images par seconde.

La configuration recommandée est au minimum un processeur Intel i5-4670 ou AMD Ryzen 5 1600, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon RX 580, 16 Go de RAM, Windows 10 64 bits et 75 Go de stockage sur SSD. Cela permet de jouer en 1080p à 60 images par seconde.

Pour ceux qui veulent l’expérience la plus optimale avec le ray tracing le plus poussé et de la 4K à 60 images par seconde, il faut un processeur Intel i7-12700K ou AMD Ryzen 9 5900X, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 3080 ou AMD Radeon RX 6950 XT, 32 Go de RAM, Windows 10 64 bits et 75 Go de stockage sur SSD.

