Résumé State of Play juin 2022 : Resident Evil 4, Spider-Man PC, Final Fantasy 16…

Comme prévu, Sony a organisé son State of Play et ce fut l’occasion de découvrir des jeux PlayStation. Il y a notamment eu du Resident Evil, du Spider-Man, du Final Fantasy et plus encore.

Resident Evil 4 remake — sortie le 24 mars 2023 (et contenu PlayStation VR 2 en préparation)

Spider-Man Remastered sur PC — sortie le 12 août / Spider-Man: Miles Morales sur PC — sortie à l’automne 2022

Final Fantasy 16 — sortie en été 2023

Street Fighter 6 — sortie en 2023

Resident Evil Village pour le PlayStation VR 2 — pas de date de sortie

Nouveau mode New Game+ pour Horizon Forbidden West — disponible maintenant

Horizon Call of the Mountain pour le PlayStation VR 2 — pas de date de sortie

The Walking Dead: Saints and Sinners Chapter 2 pour le PlayStation VR — sortie en 2022

No Man’s Sky pour le PlayStation VR — pas de date de sortie

The Callisto Protocol — sortie le 2 décembre 2022

Rollerdrome — sortie le 16 août 2022

Eternights — sortie au début 2023

Tunic — sortie le 27 septembre 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5

Season: A letter to the future — sortie à l’automne 2022

Stray — sortie le 19 juillet 2022 (offert pour les membres avec l’abonnement PlayStation Plus)



Ce State of Play pour juin 2022 a été globalement apprécié par les joueurs si l’on s’en tient aux réactions sur les réseaux sociaux et sur le nombre de J’aime sur les vidéos postées sur YouTube. Sony s’en est donc mieux sorti cette fois-ci, ses précédents State of Play n’ont pas toujours été bien reçu.

Ci-dessous, vous pouvez (re)voir le State of Play de juin 2022 dans son intégralité :