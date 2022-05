State of Play annoncé pour le 2 juin avec plusieurs jeux PlayStation présentés

Sony annonce la date de son prochain State of Play, ce sera le 2 juin. Le rendez-vous est donné à 23h59 (heure française). On pourrait donc presque parler d’une présentation de jeux pour le 3 juin sachant qu’il sera minuit dans la minute qui suit, mais Sony évoque bien le 2 juin.

Un nouveau State of Play dans quelques jours

« Notre dernier State of Play a eu lieu il y a plus de deux mois ; un nouveau, ça vous tente ? Rendez-vous le jeudi 2 juin prochain pour 30 minutes d’annonces et de nouveautés dans l’univers PlayStation », indique Sony. Le groupe dévoile le programme. Il y aura « des révélations palpitantes de nos partenaires, ainsi que des aperçus de plusieurs jeux en cours de développement pour le PlayStation VR 2 ».

Le rendez-vous pourra être suivi depuis la chaîne YouTube de Sony, ainsi que depuis sa chaîne Twitch. Rendez-vous donc le 2 juin à 23h59 pour un aperçu des prochains jeux.

Parmi les jeux PlayStation qui pourraient être présentés, citons God of War Ragnarok, dont la sortie est toujours prévue en 2022 (et qui a montré des signes de sortie imminente ces derniers jours). Final Fantasy 16, que le producteur Naoki Yoshida a promis de présenter sous un nouveau jour au printemps, est une autre possibilité. Nous pourrions également avoir un premier coup d’œil à des jeux tiers qui ont été présentés lors des précédents PlayStation Showcase et State of Play, comme l’aventure cyberpunk pour chats Stray et Little Devil Inside.