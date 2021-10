State of Play octobre 2021 : résumé des jeux PS4/PS5 annoncés

Sony a organisé son State of Play pour le mois d’octobre en présentant des jeux de studios tiers pour PS4 et PS5. Beaucoup de joueurs ont été déçus de ce rendez-vous de 20 minutes. Il n’ y a eu aucune annonce marquante, si ce n’est éventuellement Star Ocean The Divine Force.

Deathverse: Let It Die — sortie au printemps 2022

We Are OFK — sortie en 2022

Bugsnax: The Isle of BIGsnax — mise à jour gratuite pour le début de 2022

Five Nights at Freddy’s: Security Breach — sortie le 16 décembre 2021

Death’s Door — sortie le 23 novembre 2021

KartRider: Drift — bêta en décembre et sortie en version finale en 2022 (jeu free-to-play)

King of Fighters XV — bêta ouverte le 20 novembre et sortie en version finale le 17 février 2022

First Class Trouble — sortie le 2 novembre 2021 (gratuit en novembre pour les membres avec le PlayStation Plus)

Star Ocean The Divine Force — sortie en 2022

Little Devil Inside — pas de date de sortie

Comme dit précédemment, ce ne fut pas un gros State of Play. Disons que Sony nous a habitués à mieux concernant des annonces de jeux PS4 et PS5. Il aurait été par exemple intéressant d’avoir des images de gameplay pour Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, en plus des cinématiques que Rockstar a mis en ligne il y a quelques jours. Ou du moins une annonce marquante. Mais il n’y a rien lors de ce rendez-vous.