Sony annonce un State of Play pour le 27 octobre avec des jeux PS4 et PS5

Sony organise un nouveau State of Play, il aura lieu le 27 octobre à 23 heures (heure française). Le rendez-vous sera l’occasion de présenter aussi bien des jeux PlayStation 4 que des jeux PlayStation 5. Attention toutefois : il ne faut pas s’attendre à de grosses annonces.

Un State of Play de Sony pour la semaine prochaine

« Cette fois-ci, nous nous concentrerons sur des annonces et mises à jour concernant des titres d’éditeurs tiers sur PS5 et PS4 », fait savoir Sony pour son State of Play du 27 octobre. La présentation va durer environ 20 minutes « et vous offrira de nouveaux aperçus de jeux déjà dévoilés, ainsi que quelques révélations de nos partenaires du monde entier », précise Sony.

Il n’y a pas la moindre information sur les jeux PS4 et PS5 qui seront présentés. Il faudra donc attendre mercredi prochain pour découvrir les annonces. Mais au vu de la réaction de Sony, il ne faut pas s’attendre à un gros programme. À voir toutefois ce que les éditeurs tiers ont prévu comme révélations.

Le State of Play pourra être suivi sur YouTube et sur Twitch dès 23 heures le 27 octobre prochain.