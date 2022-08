La conduite autonome de niveau 3 sera autorisée en France dès le 1er septembre

Des voitures-robots qui transportent leur passager sans chauffeur à la vitesse de l’écran, il n’y a guère que dans le film Minority Report que l’on peut voir cela. Ces voitures 100% autonomes sont considérées comme des véhicules de niveau 5 selon la codification actuelle. Histoire de bien mesurer l’écart qui sépare le réel d’un futur de S.F, il faut savoir qu’en Europe seuls les véhicules autonomes de niveau 2 sont autorisés.

Une fois n’est pas coutume, la France sera l’un des premiers pays de l’UE à franchir le Rubicon du niveau 3, et ce dès le 1er septembre. A cette date donc, les rares véhicules homologués de niveau 3 pourront sillonner les routes françaises, ce qui signifie que le chauffeur n’aura pas obligation de regarder la route en permanence même s’il est censé pouvoir reprendre le contrôle de son véhicule à tout moment en moins de 10 secondes ! Autre contrainte d’importance, la voiture ne pourra rouler en mode autonome de niveau 3 qu’à la vitesse maximale de 60 km/h, et sur l’autoroute qui plus est ! Autant dire que les situations permettant d’activer le mode autonome seront assez rares.

A noter que seuls deux véhicules en Europe bénéficient de l’homologation de niveau 3, soit les Mercedes Classe S et EQS équipées de l’option Drive Pilot (équivalent de l’Autopilot de Tesla).

