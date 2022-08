The Flash et Ezra Miller : Warner Bros envisage différents scénarios, dont l’annulation du film

Les ennuis judiciaires d’Ezra Millier, qui joue le personnage de Flash, posent bien des problèmes à Warner Bros. Le studio doit gérer la situation pour le film The Flash qui doit sortir en 2023 et l’une des options est l’annulation du long-métrage.

Vers l’annulation du film The Flash ?

Selon The Hollywood Reporter, Warner Bros réfléchit à trois scénarios pour The Flash. Le premier est le fait qu’Ezra Millier reçoive de l’aide pour son comportement déplacé dans différents lieux et fasse une interview pour évoquer le sujet. Dans ce cas, le film serait toujours prévu et l’acteur ferait un peu de promotion avant la sortie.

Le deuxième scénario est qu’Ezra Miller ne reçoive pas d’aide pour se remettre dans le droit chemin. Dans ce cas, le film verrait toujours le jour au cinéma, mais l’acteur ne participerait pas du tout à la promotion. Aussi, il perdrait le rôle de Flash qui serait attribué à un autre acteur.

Enfin, le troisième scénario est le plus radical : annuler complètement la sortie du film, comme ce fut récemment le cas avec Batgirl alors que le tournage était terminé et que le montage était en cours. Mais une telle option serait du jamais vu pour un film dont le budget est de 200 millions de dollars. En comparaison, ce fut autour de 100 millions de dollars pour Batgirl.

Ezra Miller a commencé son temps en tant que Flash avec des caméos dans Batman v Superman : L’Aube de la justice et Suicide Squad, tous deux sortis en 2016, avant d’avoir un rôle plus important dans Justice League un an plus tard.

The Flash est un film clé pour Warner Bros car il est censé tracer une nouvelle voie pour le DCEU. Le film a été bien reçu pendant les séances tests, même si les malheurs juridiques de Ezra Miller continuent de s’accumuler. Pour le moment, la sortie au cinéma est programmée pour le 21 juin 2023.