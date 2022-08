Le film Batgirl ne verra pas le jour, Warner Bros annule sa sortie

Warner Bros a pris la décision d’annuler la sortie de Batgirl, le film qui s’appuie sur le personnage de l’univers DC avec Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon. Le long-métrage ne sortira pas au cinéma ni en streaming.

Le plus étonnant est que le tournage du film est terminé depuis mars et il y a déjà eu des projections tests. Les premiers retours ont été négatifs, selon le New York Post. Warner Bros a donc décidé de mettre un terme au projet dont le montant était autour de 100 millions de dollars. Le plan d’origine était de sortir le film sur la plateforme de streaming HBO Max à la fin de l’année.

Il n’est pas très courant qu’un film d’une importante franchise dont le tournage est achevé soit complètement mis au placard de la sorte, et c’est d’autant plus étrange aujourd’hui que les plateformes de streaming sont avides de contenus. Cependant, le nouveau patron de Warner Bros, David Zaslav, a de grands projets de refonte de l’ensemble de la production cinématographique de la société, et les changements signifient souvent que de nombreux paris autrefois sûrs sont écartés de manière parfois surprenante.

L’annonce du film Batgirl remonte à 2017. Le scénariste au départ était Joss Whedon (il a notamment réalisé les deux premiers films Avengers), avant de quitter le projet en 2018. Le casting comprenait Leslie Grace dans le rôle principal, Brendan Fraser en tant que Firefly (méchant principal) et Michael Keaton en tant que Bruce Wayne/Batman.

Outre Batgirl, Warner Bros a décidé d’annuler la suite du film Scooby ! qui a vu le jour en 2020. Il devait sortir cette année et son budget était de 40 millions de dollars.