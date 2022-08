DC : Warner Bros prévoit un plan sur 10 ans, comme Marvel

DC va s’inspirer de Marvel et David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery, ne s’en cache pas. L’objectif est de mieux concurrencer la poule aux œufs d’or de Disney afin de connaître un succès similaire et éviter les problèmes comme c’est le cas actuellement (comme l’annulation du film Batgirl).

L’objectif de Warner Bros. Discovery avec le nouveau DC est d’avoir un plan sur 10 ans. L’idée est de faire comme Marvel, à savoir que les films seront plus ou moins liés entre eux afin que les spectateurs se retrouvent dans un univers qui avance dans la même direction. Aussi, Warner veut l’équivalent d’un Kevin Feige qui supervise les films et éventuellement les séries pour que l’ensemble puisse avoir un lien.

Voici ce que déclare David Zaslav :

Nous avons fait une remise à zéro. Nous avons restructuré l’entreprise pour qu’elle se concentre sur ses activités et qu’une équipe dotée d’un plan décennal se consacre exclusivement à DC. Nous pensons que nous pouvons créer une entreprise beaucoup plus durable. C’est très similaire à la structure qu’Alan Horn, [l’ancien PDG de Disney] Bob Iger et Kevin Feige ont mise en place de manière très efficace chez Disney. Nous pensons que nous pouvons créer une entreprise de croissance durable beaucoup plus forte pour DC. Dans ce cadre, nous allons nous concentrer sur la qualité. Nous n’allons pas sortir un film avant qu’il ne soit prêt. DC est quelque chose que nous pouvons améliorer.