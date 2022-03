DC et Warner décalent la sortie de (presque) toutes leurs productions (Aquaman 2, The Flash, Black Adam, etc.)

Pas de quartiers ! Pour sans doute de très nombreuses raisons – au hasard, une pandémie, la guerre en Ukraine, mais surtout des délais de post prod qui s’allongent à cause de très nombreux effets spéciaux à gérer -, DC et Warner viennent de décaler la sortie de (presque) toutes leurs productions en commun. Ainsi, Aquaman 2 glisse de novembre 2022 au 17 mars 2023, Black Adam passe de juillet 2022 au 21 octobre 2022, Krypto et les Super-Animaux saute de mai au 29 juillet 2022, tandis que The Flash, initialement programmé au 4 novembre prochain, ne sera pas visible en salles avant le 23 juin 2023 !

Seul rescapé de cette valse de retards, Shazam! Fury of Gods sortira finalement en salles le 16 décembre 2022 alors que sa date initiale était fixée au mois de juin 2023. Les modifications de date concernent aussi Wonka (adapté de Charlie et la Chocolaterie), dont la sortie glisse de mars 2023 au 15 décembre 2023. En Eaux Troubles 2 (Jason Statham et le Megalodon) se date de son côté au 4 août 2023.