Disney+ grimpe encore et atteint 152 millions d’abonnés

Disney+ se porte bien, avec le service de streaming qui compte désormais 152,1 millions d’abonnés dans le monde. Il y a eu un gain de 14,4 millions d’abonnés par rapport au trimestre précédent, là où les analystes s’attendaient à une arrivée de 10 millions de nouveaux abonnés.

Lancé fin 2019 comme un boulet de canon sur la scène du streaming, Disney+ capte désormais plus de 45% des utilisateurs américains de services de streaming, derrière YouTube, Netflix, Amazon et Hulu (qui appartient à Disney). En réalité, les services appartenant à Disney (Disney+, Hulu et ESPN+) ont désormais plus d’abonnés (221,1 millions) que Netflix (220,7 millions). Mais si l’on compare uniquement Disney+ à Netflix, alors ce dernier reste devant. Mais Netflix perd du terrain, où le groupe de Mickey progresse de trimestre en trimestre.

Reste à voir maintenant ce qu’il va se passer à partir de 2023. En plus de présenter ses résultats, Disney a annoncé le lancement de son offre avec publicités pour le 8 décembre prochain, d’abord aux États-Unis. Il y aura aussi une hausse de prix de l’ordre de 38% pour l’offre sans publicité (celle proposée jusqu’à présent). Nous devrions aussi la connaître en Europe, quand l’abonnement financé par la publicité sera lancé chez nous dans le courant de 2023 (il n’y a pas encore une date précise).

D’autre part, Disney a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2022. Le chiffre d’affaires ressort à 21,5 milliards de dollars, en hausse de 26% sur un an (en grande partie grâce aux parcs). Le bénéfice net s’est établi à 1,4 milliard de dollars, en hausse de 53%. Le bénéfice par action a été de 1,09 dollar. Pour leur part, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 20,62 milliards de dollars et un bénéfice par action de 96 centimes.