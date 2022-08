Disney+ va augmenter son prix de 38% aux États-Unis (et en Europe ?)

L’abonnement à Disney+ va connaître une hausse de prix importante à partir du 8 décembre : +38% aux États-Unis, en passant de 7,99$/mois à 10,99$/mois. Naturellement, cela pose des questions concernant l’Europe.

L’annonce de la hausse tarifaire de l’abonnement de Disney+ aux États-Unis intervient où moment où Disney détaille son abonnement financé par la publicité. Celui-ci arrivera aussi le 8 décembre prochain. Il coûtera 7,99$/mois, soit le même tarif que l’offre actuelle. Mais celle-ci va donc connaître une hausse de 38% à la fin de l’année et n’aura pas de publicité.

Que va-t-il se passer en Europe ? Au lancement, Disney+ coûtait 6,99€/mois. C’est passé à 8,99€/mois en février 2021, notamment avec l’ajout de la section Star qui propose beaucoup de films et séries plus « matures ». Nous savons déjà que l’abonnement financé par la publicité arrivera chez nous, mais ce sera en 2023. Doit-on aussi s’attendre à une hausse de 38% du prix ? Si oui, alors l’abonnement avec pubs coûterait 8,99€/mois et celui sans pub dépasserait les 12 euros chaque mois.

À noter qu’il y aura également des hausses au niveau des autres abonnements, mais ils sont ne pas disponibles en Europe. Ainsi, ESPN+ (sports) va prendre 43% et passer à 9,99$/mois, Hulu (streaming vidéo) sans publicité va prendre deux dollars et passer à 14,99$/mois, et la formule avec publicité va prendre un dollar pour passer à 7,99$/mois. Il existe par ailleurs un pack regroupant Disney+, Hulu et ESPN+, dont le prix va passer à 19,99$/mois pour les nouveaux clients. Les clients existants vont connaître une hausse d’un dollar à 14,99$/mois.