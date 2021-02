Disney+ Star : comment éviter la hausse de prix

La section Star arrive le 23 février sur Disney+ et c’est maintenant ou jamais pour éviter la hausse de prix à 8,99€/mois ou 89,90€/an. Il est toujours possible de s’abonner pour 6,99€/mois ou 69,99€/an.

Comment éviter la hausse de prix pour Disney+ ?

Rien de plus simple, il suffit de se rendre à cette adresse et s’abonner aujourd’hui à Disney+ pour avoir Star et tout le reste. Les abonnements à 6,99€/mois ou 69,99€/mois seront disponibles jusqu’à ce soir à 23h59. A partir de minuit, tout nouvel abonnement passera à 8,99€/mois ou 89,90€/an.

Que se passe-t-il pour les personnes qui ont déjà un abonnement ? Le prix restera à 6,99€/mois ou 69,99€/an jusqu’au 22 août. Le nouveau tarif de 8,99€/mois ou 89,90€/mois pour Disney+ sera en place après cette date.

Qu’en est-il des clients qui ont Disney+ grâce à Canal+ ? Il n’y pas de réponse pour l’instant. Ni Canal+ ni Disney+ ne communiquent sur le sujet.

C’est quoi, Disney+ Star ?

Star est une nouvelle section sur Disney+ qui rejoint Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Elle recense des contenus plus matures, que ce soit des films ou des séries. Il y a 250 films et une quarantaine de séries au lancement. On peut citer 24 heures chrono, Desperate Housewives, Glee, Grey’s Anatomy, How I Met Your Mother, Lost, Modern Family, Prison Break, Scrubs ou encore X-Files pour les séries. La liste complète avec tous les films, séries et documentaires est à retrouver sur cet article. Il y aura également quelques séries et films français (la liste est disponible sur cet article).

Il s’agit de la liste au lancement. Il y aura d’autres contenus au fil du temps. Ce sera possible grâce aux différentes acquisitions faites par Disney. On peut notamment citer le citer le rachat de la Fox. Celui-ci donne accès à beaucoup de programmes.

Vous l’avez donc compris : pour éviter la hausse de prix à Disney+ et avoir 6,99€/mois ou 69,99€/an, il faut s’abonner aujourd’hui depuis disneyplus.com.