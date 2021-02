Disney+ acquiert des dizaines de films/séries français

Disney+ annonce l’acquisition de près d’une cinquantaine de films et séries français. Des accords ont été passés avec plusieurs groupes pour obtenir les droits de diffusion. Les premiers partenaires sont Federation Entertainment, Newen Connect, France Télévisions Distribution, Mediawan, SND, Orange Studio, Pathé et EuropaCorp.

Des films et séries français en approche sur Disney+

Il n’y a pas encore la liste de tous les films et séries français qui vont débarquer sur Disney+. Mais nous avons au moins le droit à quelques exemples. Côté films, il y aura notamment The Artist, Les Enfants de Timpelbach et Jappeloup. Pour ce qui est des séries, il sera question de :

Fais pas ci, fais pas ça

Papa ou maman

Clem

Les Bracelets rouges

Profilage

Lazy Company

Je te promets

Un homme d’honneur

Moloch

« Prolongeant l’esprit de Star, l’ensemble de ces acquisitions – qui ont pour point commun de proposer une vision contemporaine de notre société – reflète autant la diversité des sujets que celle des publics auxquels elles s’adressent », indique Disney+ dans son communiqué annonçant l’arrivée des contenus français.

Ces acquisitions peuvent en tout cas surprendre. En effet, on pourrait penser que tous les contenus devraient se trouver sur Salto, sachant qu’il s’agit d’une plateforme de streaming française de TF1, France Télévisions et M6. Mais non, ce sera chez Disney+.

Cette annonce rejoint celle avec les 10 séries originales françaises et européennes que Disney+ développe en ce moment pour sa plateforme. La liste des séries et leurs synopsis sont à retrouver sur cet article dédié.