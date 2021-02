Disney+ détaille ses 10 séries françaises et européennes

Disney+ a présenté aujourd’hui pas moins de 10 séries européennes, dont quatre séries françaises. Certaines seront disponibles au sein de Star, la nouvelle section de la plateforme de streaming qui arrivera le 23 février. Cette section comprendra des contenus plus matures.

Oussekine

La première des quatre séries françaises sur Disney+ est Oussekine. Elle se penche sur les événements du 5 décembre 1986 qui ont conduit à la mort de Malik Oussekine. Centrée sur le combat de sa famille pour obtenir la justice, la série plongera au cœur des années 80 pour comprendre l’impact que ce drame a eu sur la société française de l’époque.

Produite par Itinéraire Productions, cette mini-série en quatre épisodes de 52 minutes est créée par Antoine Chevrollier (Baron Noir, Le Bureau des légendes). Faïza Guène, Julien Lilti et Cédric Ido l’accompagnent à l’écriture.

Parallèles

La deuxième série française est Parallèles. Elle suit quatre adolescents dont les vies se retrouvent bouleversées lorsqu’un mystérieux événement les propulse dans des dimensions parallèles. Ils vont tout faire pour comprendre ce qui s’est passé et tenter de revenir en arrière.

Produite par Empreinte Digitale (Raphaël Rocher et Eric Laroche) et Daïmôn Films (Quoc Dang Tran), cette série fantastique pleine de suspense, de mystère et d’aventure en six épisodes de 45 minutes est créée par Quoc Dang Tran (Marianne, Nox) et co-écrite par Anastasia Heinzl.

Week-end Family

Week-end Family est la troisième série originale. Elle plonge le spectateur au cœur d’une tribu « super recomposée » : un père, ses ex, ses filles… et sa nouvelle compagne. Une tribu chaotique, drôle, et irrésistible qui se retrouve chaque week-end.

Produite par Éléphant (Sandra Ouaiss, Dorothée Woillez et Nathalie Madjar), cette comédie familiale en huit épisodes de 26 minutes est créée par Baptiste Filleul. L’écriture est codirigée par Géraldine de Margerie et Nour Ben Salem.

Soprano à la vie, à la mort

Le quatrième programme est une série-documentaire. Il s’agit de Soprano à la vie, à la mort. Le programme met en avant le rappeur marseillais, de ses débuts à la préparation de son nouvel album jusqu’à sa tournée des stades à venir à l’été 2022.

Produite par Breathe Film (Groupe Éléphant) & Only Pro, cette série documentaire comprend six épisodes de 35 minutes.

Et voilà maintenant les six autres séries européennes :

The Good Mothers (Italie)

Alessandra Cerreti, jeune procureure fraîchement nommée, s’est vue confier la tâche colossale de mettre les membres de la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, sous les verrous. Pour ce faire, elle a l’idée de monter leurs femmes et leurs filles contre eux. La série raconte la quête de justice d’Alessandra qui s’efforce, au péril de sa vie et de celle des femmes qu’elle tente de sauver, de miner la ‘Ndrangheta de l’intérieur.

Il y aura six épisodes de 45 minutes chacun.

Boris (Italie)

Boris raconte les coulisses d’une série médicale à petit budget. Pour cette nouvelle saison (qui en compte déjà trois en Italie), l’équipe se réunit pour produire cette fois une émission destinée à une plateforme de streaming. La technologie a peut-être évolué, mais pour nos personnages, le chemin à parcourir est encore long…

Il y aura 14 épisodes de 26 minutes chacun.

Ignorant Angels (Italie)

À la suite du décès de son mari dans un accident de voiture, Antonia découvre que celui-ci entretenait une liaison homosexuelle avec un dénommé Michele. D’abord dévastée par la nouvelle, elle se retrouve à construire une amitié inattendue avec cet homme dont elle n’avait jamais entendu parler. Tous deux apprennent à se connaître, à s’accepter, à se comprendre. Antonia découvre ainsi l’autre famille de son mari composée d’amis aux modes de vie hors normes et aux identités sexuelles différentes.

Pas d’information sur le nombre d’épisodes.

Sam – The Saxon (Allemagne)

Samuel Meffire fut le premier policier noir d’Allemagne de l’Est. Devenu après la réunification une sensation médiatique et un symbole de la société moderne, il finit néanmoins quelques années plus tard derrière les barreaux et présenté comme un ennemi d’état…

Il y aura six d’épisodes d’une durée inconnue.

Sultan City (Allemagne)

Quand le patriarche d’une famille turco-allemande respectable est assassiné dans des circonstances mystérieuses, la vie de sa veuve en est bouleversée. Mais quand celle-ci découvre qu’il était à la tête d’une organisation criminelle, elle s’aperçoit que ses filles et elle sont tout à fait capables de lui succéder à la tête de cette lucrative activité…

Il y aura huit épisodes de 45 minutes chacun.

Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)

Abonné aux seconds rôles, adulé par des millions de Néerlandais, le Feyenoord est un monde fermé et secret. Aucune équipe de football hollandaise n’avait encore accepté de dévoiler ses coulisses. C’est maintenant chose faite.

Disney+ ne donne pas encore toutes les dates de sortie pour ses séries françaises et européennes. Le service souligne toutefois qu’il prévoit une cinquantaine de productions européennes d’ici 2024