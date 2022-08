Joker 2 : Folie à deux a maintenant une date de sortie

Joker : Folie à deux, la suite du film où Joaquin Phoenix incarne l’ennemi notoire de Batman, a maintenant une date de sortie et ce sera le 4 octobre 2024. C’est du moins le créneau pour les États-Unis. La date française devrait logiquement être le 2 octobre sachant que les films sortent le mercredi chez nous, contre le vendredi aux États-Unis.

Cinq années vont donc séparer le premier film, qui a vu le jour octobre 2019, et Joker : Folie à deux. Quelques détails sont déjà connus, notamment le fait que ce sera une comédie musicale. Ce choix peut surprendre et il s’agit d’un véritable pari. Le grand public va-t-il adhérer à cette idée ? Aussi, le personnage de Harley Quinn sera présent et c’est Lady Gaga qui l’incarnerait. Pourquoi ne pas choisir Margot Robbie, sachant qu’elle a déjà incarné le personnage à plusieurs reprises ? Parce qu’il ne s’agit pas du même univers, tout simplement.

On notera au passage le choix de Warner Bros d’annoncer aujourd’hui la date de sortie pour ce film. Cela intervient quelques heures après l’annonce de l’annulation du film Batgirl. Le studio connaît un bad buzz depuis quelques heures et c’est un moyen de détourner l’attention, sachant que beaucoup de monde vont soudainement parler du prochain Joker.

Pour rappel, le film de 2019 avait dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office. Aussi, Joaquin Phoenix a obtenu l’Oscar du meilleur acteur et Hildur Guðnadóttir a obtenu l’Oscar de la meilleure musique de film.