Joker 2 sera une comédie musicale et Lady Gaga pourrait être Harley Quinn

De nouveaux détails sont dévoilés concernant Joker 2, dont le titre sera Folie à deux, avec le fait que la suite du film avec Joaquin Phoenix sera… une comédie musicale. Aussi, Lady Gaga est en négociation pour interpréter le célèbre rôle de Harley Quinn selon The Hollywood Reporter.

Le fait que Joker: Folie à deux soit une comédie musicale est une surprise. Le premier n’était pas du tout de ce style. Mais les équipes ont visiblement une idée bien précise pour la suite (les scénaristes sont les mêmes). Il sera intéressant de voir si le public ayant aimé le film de 2019 va apprécier l’idée d’une comédie musicale ou si ce sera au contraire un élément repoussoir.

Concernant Lady Gaga, elle discute avec les équipes du film pour interpréter le célèbre rôle de Harley Quinn. Il est bon de noter que Margot Robbie campe ce rôle depuis plusieurs années maintenant, mais l’univers du premier film Joker (et de la suite) se veut différent des films comme The Suicide Squad et Birds of Prey.

Pourquoi Lady Gaga ? Le fait que ce soit une chanteuse va naturellement aider pour une comédie musicale. Un autre point pourrait avoir un lien avec la production. Bradley Cooper était un producteur du film de 2019 et l’acteur a joué avec la chanteuse dans le film A Star Is Born en 2018, lequel était produit par Todd Philips, le réalisateur du film Joker.

Il n’y a pour l’instant pas une date de sortie précise pour Joker: Folie à deux.