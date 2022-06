Joker 2 est officiel et le titre est dévoilé

La suite au film Joker avec Joaquim Phoenix verra bien le jour, avec le réalisateur Todd Phillips qui dévoile le titre Joker: Folie à Deux. Il n’y a pas encore une date de sortie, mais il ne faut pas être pressé : le tournage n’a même pas commencé.

Place à Joker: Folie à Deux

Todd Phillips, qui a réalisé et coécrit le premier film Joker sorti en 2019, fait à nouveau équipe avec le co-scénariste Scott Silver pour la suite. Il a partagé la couverture rouge du scénario sur sa page Instagram. Une photo de Joaquim Phoenix lisant le scénario a également été partagée.

'Joker' sequel 'Folie à Deux' is in the works (via toddphillips | IG) pic.twitter.com/lqABrQtKTq — Fandom (@getFANDOM) June 7, 2022

Le titre Joker: Folie à Deux est un terme psychologique qui fait référence à un trouble mental affectant deux ou plusieurs individus, généralement dans la même famille. Si l’on se base sur l’intrigue du premier film et sur le fait que Thomas Wayne pourrait être le vrai père du Joker, il est tout à fait possible que ce film présente Batman et le relie au Joker avec l’idée de la folie à deux, suggérant ainsi un lien qui est encore plus que familial. Ou bien il sera question de Harley Quinn.

Faut-il réellement une suite ?

Ce nouveau film est un pari risqué. Le premier sorti en 2019 se suffisait à lui-même, comme le jugent beaucoup de personnes. Mais un élément a changé la donne : ce fut un véritable carton au box-office avec 1,07 milliard de dollars générés. En France, le long-métrage a attiré 5,61 millions de spectateurs, ce qui là encore est un score plus qu’important. On se doute que Warner Bros, le studio derrière le film, veut surfer sur le succès et continuer l’aventure.

Le premier film a été acclamé par la critique à sa sortie et a obtenu 11 nominations aux Oscars, remportant les prix du meilleur acteur et de la meilleure musique originale.