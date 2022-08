She-Hulk : le calendrier de diffusion change pour la série Marvel

Changement de date pour She-Hulk, la série Marvel débutera finalement le 18 août sur Disney+ et non plus le 17. Ce passage de mercredi à jeudi aura aussi un impact sur la diffusion hebdomadaire. En effet, les nouveaux épisodes seront disponibles chaque jeudi, alors que les nouveautés sur Disney+ arrivent généralement le mercredi.

Pourquoi ce changement de date pour She-Hulk ? Ni Marvel ni Disney+ le disent publiquement, mais la raison est assez simple à deviner. Le but est de ne pas faire empiéter les séries Marvel et Star Wars avec une disponibilité le même jour. Ce fut déjà le cas avec Ms. Marvel et Obi-Wan Kenobi. Disney+ a bien vu que c’était une mauvaise idée, d’où l’intérêt d’ajouter un délai de 24 heures.

She-Hulk arrivera donc 18 août et il y aura un nouvel épisode chaque jeudi. Pour sa part, Andor, la prochaine série Star Wars, fera ses débuts le 21 septembre avec trois épisodes d’un coup. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi.

Le mois de septembre va en tout cas être chargé au niveau des séries chaque semaine avec Andor (mercredi), She-Hulk (jeudi), Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir (vendredi) et House of the Dragon (dimanche, bien que ce soit techniquement dans la nuit de dimanche à lundi en France à cause du décalage horaire).