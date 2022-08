Free veut prolonger l’accord d’itinérance avec Orange

L’accord d’itinérance entre Free et Orange doit s’arrêter à la fin 2022, mais le premier cherche à prolonger le contrat afin de continuer à utiliser le réseau mobile de son concurrent dans les zones où il est absent.

Le contrat d’itinérance entre Free et Orange existe depuis 2011. Free peut ainsi utiliser les réseaux 2G et 3G de l’opérateur historique dans les zones où il n’a pas ses propres antennes. Au départ, l’accord était signé pour six ans. Il se trouve qu’il a été renouvelé, notamment parce que le groupe de Xavier Niel n’avait pas encore une couverture optimale. Mais nous voilà en 2022 et il est possible que le lien entre les deux opérateurs ne soit pas terminé.

« Nous avons répondu positivement à la demande de Free. Les conditions financières correspondent totalement à nos objectifs », a révélé Ramon Fernandez, le directeur financier d’Orange, en marge des résultats annuels. L’opérateur n’a pas précisé le montant du contrat. Mais en 2021, il avait perçu 5,3 milliards d’euros au titre des « services aux opérateurs » qui incluent notamment l’itinérance avec Free, font savoir Les Échos.

Il est toutefois bon de noter que la volonté de Free et d’Orange n’est pas suffisante. En effet, c’est l’Arcep, à savoir le gendarme des télécoms, qui aura le dernier mot et approuvera ou non le prolongement. Jusqu’à présent, l’Arcep a été plutôt d’accord, au grand dam de SFR et de Bouygues Telecom. Les deux opérateurs dénoncent depuis des années un avantage anticoncurrentiel dont ils n’ont jamais pu bénéficier lors de leur propre lancement et surtout, qui n’a plus lieu d’être. Mais l’Autorité va-t-elle encore donner son feu vert ?