Sony va augmenter la production de PS5 pour avoir du stock à Noël

Sony assure faire le nécessaire pour augmenter le volume de production de PlayStation 5 afin que beaucoup de personnes puissent acheter un exemplaire pendant les fêtes de fin d’année et plus exactement pour Noël.

« En tenant compte de cette situation, nous avons l’intention de prendre des mesures pour accroître l’engagement des utilisateurs au cours du second semestre de l’exercice fiscal, pendant lequel des titres majeurs sont prévus, principalement en augmentant l’offre de [PlayStation 5] et en faisant la promotion du nouveau service PlayStation Plus », a récemment déclaré Sony suite à la publication de ses résultats financiers.

Sony indique aussi qu’il prévoit toujours d’atteindre sa prévision de 18 millions de consoles vendues au cours de cet exercice financier et constate des signes positifs en matière d’approvisionnement après la levée des mesures de confinement à Shanghai, qui se trouve être un important centre de production de composants. En conséquence, la société pense désormais pouvoir avancer la production et vendre une grande partie des consoles pendant la période des fêtes de fin d’année, une période de forte croissance des ventes.

Sony avait déjà évoqué son envie d’augmenter la production de PS5 pour l’année 2022. Mais pour le moment du moins, cela ne se voit pas particulièrement. Acheter la dernière console n’est toujours pas simple, il faut se jeter sur les offres dès qu’un stock apparaît chez un revendeur. Ce stock part généralement en quelques minutes.