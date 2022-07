PlayStation : 21,5 millions de PS5 écoulées, et des bénéfices en forte baisse

SIE (Sony Interactive Entertainment) a publié les résultats de son premier trimestre fiscal, et il y a de bonnes et de moins bonnes nouvelles. Dans la colonne des infos revigorantes, on trouve les ventes de PS5 + PS5 Digitale, qui se sont écoulées à 2,4 millions d’exemplaires, soit un poil mieux que les 2,3 millions du Q2 2021. Depuis le lancement de la console blanche, 21,5 millions de PS5 ont été vendues, ce qui reste encore loin des 25,3 millions de PS4 écoulées au même stade. PlayStation doit encore distribuer 15,6 millions de PS5 s’il souhaite réaliser l’objectif des 18 millions de consoles vendues sur l’année fiscale (qui se termine au 31 mars 2023). Autant dire que ce n’est pas gagné. Autre satisfaction, les abonnements ont réalisé un CA de 784 millions d’euros, en forte hausse donc.

La colonne des infos moins réjouissantes a fait le plein sur le trimestre : la division PlayStation voit en effet ses bénéfices chuter de 30% sur la période, en partie à cause de la chute des ventes de jeux – 47,1 millions de titres PlayStation (dont 6,4 jeux PlayStation Studios) vendus sur le Q2, contre 63,6 millions l’an dernier (dont 10,5 millions de jeux PlayStation Studios) – mais aussi en raison d’une augmentation des coûts de production. La base d’utilisateurs actifs de consoles PlayStation est en diminution sensible aussi (102 millions de joueurs contre 106 millions à la fin mars). 4 millions de joueurs perdus en trois mois tout de même… Quant aux ventes de la PS4, Sony ne communique même plus dessus. Le compteur reste donc bloqué à 117 millions de consoles.

Au global donc, SIE a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros sur le Q2 (4,5 milliards sur le Q2 2021) et un bénéfice opérationnel de 388 millions d’euros (contre 613 millions d’euros l’an dernier). PlayStation prévoit tout de même un CA annuel de 26,6 milliards d’euros, ce qui serait un record.