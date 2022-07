Spotify met fin à Car Thing, son produit pour la voiture

Spotify a décidé d’arrêter la production du Car Thing, son produit qui permettait de faciliter l’écoute du service de streaming dans la voiture. C’est (éventuellement) intéressant pour les voitures qui n’ont ni Apple CarPlay ni Android Auto.

La marge brute de Spotify a subi l’impact négatif de la décision d’arrêter la fabrication du Car Thing. Si l’entreprise n’a pas trouvé le succès dans le domaine du matériel, elle se porte bien dans le domaine des logiciels. Sa base d’utilisateurs reste élevée avec 188 millions d’abonnés payants, comme elle l’a annoncé cette semaine.

Spotify déclare :

L’objectif de l’exploration du Car Thing par Spotify était de mieux comprendre l’écoute en voiture et de mettre l’audio à la portée d’un plus grand nombre d’utilisateurs et de véhicules. En raison de plusieurs facteurs, dont la demande de produits et des problèmes de chaîne d’approvisionnement, nous avons décidé d’arrêter la production du Car Thing. Les appareils existants fonctionneront comme prévu. Cette initiative a permis de tirer des enseignements utiles et nous continuons à considérer la voiture comme un lieu important pour l’audio.