La FTC interdit à Meta d’acheter une nouvelle entreprise en lien avec la VR

Décidément, Meta traverse vraiment une mauvaise passe: entre les pertes sèches (plusieurs milliards de dollars) de la division VR, les procédures antitrust qui s’accumulent, la chute de l’action en bourse depuis le début de l’année, l’augmentation spectaculaire du prix du Meta Quest 2 et dernièrement l’annonce de la première baisse trimestrielle de chiffre d’affaires, Meta ressemble de plus en plus à un géant aux pieds d’argile. Et les ennuis ne s’arrêtent pas là : la FTC (régulateur du secteur des télécommunications aux Etats-Unis) vient de poser son veto au rachat de Within par Meta !

Le régulateur des télécoms US estime en effet que Meta dispose des ressources nécessaires pour développer ses propres applications VR similaires à celle créée par Within. La procédure de rachat initiée par Meta ciblait en effet prioritairement l’app VR de fitness Supernatural développée par Within. La FTC considère qu’un rachat limiterait in fine l’innovation et la concurrence dans le secteur de la VR.

Pour les avocats de Meta, les arguments de la FTC ne tiennent pas, surtout pour un marché de niche comme celui de la VR : « L’idée que cette acquisition conduirait à des résultats anticoncurrentiels dans un espace dynamique avec autant d’entrées et de croissance que le fitness en ligne et connecté n’est tout simplement pas crédible », a déclaré dans un communiqué le porte parole de Meta Stephen Peters. « En attaquant cet accord lors d’un vote à 3 contre 2, la FTC envoie un message effrayant à tous ceux qui souhaitent innover dans la réalité virtuelle. Nous sommes convaincus que notre acquisition de Within sera bénéfique pour les gens, les développeurs et le secteur de la VR. »

La décision de la FTC peut sonner comme un avertissement à l’encontre d’Apple, autre géant qui s’apprête à débarquer dans le secteur de la VR. Le fait est cependant qu’Apple n’a encore aucun poids sur ce marché, et que c’est bien la position ultra dominante de Meta dans la VR qui a été l’élément déterminant dans le choix de la FTC de bloquer le rachat.