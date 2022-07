Quest 2 : Meta augmente le prix de son casque de 100 euros

Après Amazon qui augmente le prix de son abonnement Prime, voici le tour de Meta de revoir à la hausse le tarif de son casque Quest 2. L’appareil, qui se veut le plus populaire pour la réalité virtuelle, va prendre 100 euros à compter du 1er août.

Ainsi, le Meta Quest 2 avec 128 Go d’espace stockage va voir son prix passer de 349,99 euros à 449,99 euros. Pour le modèle de 256 Go, cela va passer de 449,99 euros à 549,99 euros. La hausse de tarif est respectivement de 29% et 22%. Meta va par ailleurs offrir le jeu Beat Saber à tous ceux qui achèteront un exemplaire du casque entre le 1er août et le 31 décembre 2022. Il faudra activer le produit avant le 31 janvier 2023 pour profiter de l’offre.

Quelle est la justification de Meta pour la hausse de prix, surtout que le casque a vu le jour il y a deux ans ? « Nous opérons un changement qui nous permettra de continuer à investir sur le long terme et à faire progresser l’industrie de la réalité virtuelle grâce à un matériel de premier ordre, des jeux d’action et une recherche de pointe sur la voie des appareils de nouvelle génération », déclare la société.

Il n’y a pas que le casque qui va connaitre du changement. En effet, Meta annonce également augmenter le prix pour plusieurs accessoires. Mais le groupe ne donne pas d’informations plus précises pour le moment. De combien sera la hausse ? Tous les accessoires seront-ils concernés par le changement tarifaire ?