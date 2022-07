Necrobotic : des chercheurs transforment des araignées mortes en « robots-zombie »

La robotique c’est bien, mais c’est cher, pour la raison logique que les actuateurs, capteurs et autres composants électroniques de pointe sont présents en grand nombre dans les robots. Une autre voie de recherche privilégie des robots moins rigides, réalisés à partir de matériaux plus simples, et souvent conçus par biomimétisme. Les chercheurs de la Rice University aux Etats-Unis vont encore plus loin avec un concept très low-tech (et même sub-low-tech), la Necrobotic (contraction du grec ancien νεκρός , nekrós, et de « botic », contraction de robotique).



La réalisation de ce concept semble sorti du cerveau d’un savant fou à la Frankenstein : les chercheurs ont en effet trouvé un moyen de se servir de cadavres d’araignées loup comme de véritables pinces que l’on peut contracter à loisir ! Le procédé est en fait assez simple… mais il fallait y penser puisqu’il « suffit » d’insérer une aiguille dans le céphalothorax de l’araignée morte et d’insuffler une pression sur la seringue. Le céphalothorax de l’araignée loup a en effet la particularité d’envoyer du liquide sous pression dans les pattes, ce qui génère la contraction/décontraction de ces dernières.

Le choix de l’animal transformé en « robot zombie » découle ici de certaines capacités naturelles : l’araignée loup se saisit de ses proies, et sa force de traction, par rapport à sa taille, est considérable, comme cela est d’ailleurs le cas pour de nombreux insectes. Un bon client donc pour une expérience de Necrobotic. Quant aux usages réels de cette nouvelle branche de la robotique, ils restent à inventer (brrrrrrr !).