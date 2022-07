The Last of Us Remake PS5 : les nouveautés et du gameplay dévoilés en vidéo

Naughty Dog a mis en ligne une vidéo de près de 11 minutes pour le remake de The Last of Us Part 1 sur PlayStation 5 afin de dévoiler du gameplay et des nouveautés. Le jeu sera disponible sur la console de Sony le 2 septembre prochain.

Les nouveautés dans le remake PS5 de The Last of Us Part 1

Le principal point en avant par l’équipe est que la PlayStation 5 repousse les limites et permet de réellement proposer une expérience améliorée du remake de The Last of Us. Pour rappel, le jeu est sorti pour la première fois sur PlayStation 3 et a connu une version améliorée sur PlayStation 4. On monte encore d’un cran ici, notamment au niveau des graphismes en général, des expressions du visage, des chargements plus rapides entre les cinématiques et les séquences de jeu, davantage de débris à l’écran et plus encore.

Un autre élément est l’intelligence artificielle. Elle se veut bien meilleure dans la version PlayStation 5. Naughty Dog s’est appuyé sur son travail réalisé avec le deuxième jeu pour proposer un équivalent avec le remake du premier. Les ennemis seront plus intelligents pour vous trouver et vous attraper. Dans le même temps, vos alliés seront plus malins pour vous aider.

On retrouvera par ailleurs un vrai support de la PlayStation 5, avec le rendu Audio 3D, les gâchettes adaptatives de la manette DualSense pour une résistance différente en fonction de l’arme utilisée et un retour haptique.

Enfin, un mode « Mort permanente » sera présent. Comme le nom peut l’indiquer, cela signifie que les joueurs qui mourront devront recommencer au tout début du jeu et non au dernier point de contrôle. Ce mode est bien sûr optionnel. Enfin, un nouveau mode speedrun est disponible pour afficher un chronomètre et permettre aux joueurs de savoir où ils en sont lorsque leur objectif est de terminer le jeu le plus rapidement possible.

Le remake de The Last of Us Part 1 est disponible en précommande pour 74,99€ sur Amazon et sortira le 2 septembre prochain. Le prix est élevé, mais un développeur a récemment défendu le tarif.