The Last of Us Remake : un développeur défend le prix élevé

Le remake de The Last of Us a déjà été annoncé mais un point dérange plusieurs joueurs, à savoir le prix. Le titre coûtera aussi cher qu’un nouveau jeu PlayStation, à savoir 79,99€. Il s’agit bien sûr du prix officiel, il se peut qu’il soit inférieur chez certains revendeur.

Robert Morrison a tenu à réagir aux remarques des joueurs sur le prix du remake de The Last of Us. Celui qui a participé au développement en tant qu’animateur déclare :

En fait, c’est le projet le plus méticuleusement construit et élaboré que j’ai jamais vu ou auquel j’ai participé dans toute ma carrière. Le plus haut niveau de soin et d’attention au détail possible. Le prix du jeu est hors de mon contrôle et sa valeur est subjective pour chaque individu. Vous pouvez décider par vous-même si vous le voulez ou non. Tout ce que je dis, c’est que je suis impressionné par le travail d’un groupe de personnes extraordinaires sur ce projet. Une énorme quantité de passion a été mise dans ce projet.

Pour rappel, The Last of Us a vu le jour pour la première fois en 2013 sur PlayStation 3. Il y a ensuite eu une version améliorée sur PlayStation 4. Et voilà donc maintenant un remake sur PlayStation 5 avec le même prix qu’un tout nouveau jeu.

Le jeu sortira sur PlayStation 5 le 2 septembre prochain. Il arrivera plus tard sur PC.