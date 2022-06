The Last of Us : le remake PS5 est confirmé et a même sa date de sortie

Après un leak déjà très crédible au début de l’année, le remake PS5 de The Last of Us premier du nom a été confirmé… sur le PS Store, puis ensuite via un trailer. Le jeu sera disponible pour PS5 le 2 septembre prochain au prix de 69,99 euros l’édition standard, et de 99,99 euros l’édition Firefly. La version PC sera disponible plus tard. Si l’on en croit Bloomberg, Naughty Dogs ne se serait pas chargé de la conversion, une tâche dévolue au studio Visual Arts Service Group qui appartient à Sony.



Le descriptif du remake précise les points qui ont été améliorés. Il est ainsi question d’une « refonte totale de l’expérience originale » ainsi que de nouvelles fonctions d’accessibilité. Le boost graphique devrait être conséquent avec notamment « des effets améliorés ». Le trailer dévoile en tout ca un jeu à la peau neuve, qui semble avoir été nativement prévu pour la PS5 au vu du luxe de détails (les visages sont bien plus détaillés et mieux texturés que sur la version d’origine par exemple). C’est superbe, et cela donne envie de se replonger dans ce fantastique chef d’oeuvre du jeu d’action narratif.