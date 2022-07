La RTX 4090 de Nvidia dépasserait les 19 000 points à 3DMark : vers une nouvelle ère du rendu graphique ?

Si l’on en croit le décidément très bavard Kopite7kimi, la future RTX 4090 de Nvidia aurait passé une têts au test de test de bench TimeSpy Extreme de 3DMark, réalisant un score de plus de 19000 points, soit une puissance de calcul graphique 66% supérieure à celle d’une RTX 3090 Ti , et presque deux fois supérieure à celle d’une RTX 3090 ! Ces résultats sont cohérents, et presque décevants à vrai dire, avec d’autres fuites qui assurent que la RTX 4090 disposerait d’une puissance de calcul graphique de 100 tflops, soit plus de deux fois la puissance de la RTX 3090 Ti (40 tflops). Le bench 3DMark ne montrant pas un doublement de la puissance graphique, c’est donc presque une petite surprise.

RTX 4090, TSE >19000 — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 18, 2022

Que ces scores de bench soient au delà ou en deçà des attentes, il n’en reste pas moins que la RTX 4090 fera rentrer l’informatique moderne dans une nouvelle ère du rendu graphique. Reste à connaitre le coût énergétique de cette énorme évolution de puissance…