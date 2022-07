Twitter repart à la hausse à la Bourse après une prise de participation d’un fonds

L’action de Twitter est repartie à la hausse après que le fonds alternatif (hedge fund) Hindenburg Research a révélé avoir pris une participation au capital du réseau social. Il est convaincu que la plateforme a un dossier solide pour prévaloir en justice face à Elon Musk.

Hindenburg Research a pris une participation inférieure au seuil de 5% dans Twitter. Pourquoi en dessous de ce cap ? Parce qu’un investisseur doit se signaler à la SEC (gendarme boursier américain) à partir du seuil de 5%.

« Musk a dilapidé une grande partie de son levier, en grande partie par des tweets mal conseillés et compulsifs », a déclaré Nate Anderson, fondateur de Hindenburg Research, au Financial Times. « Nous avons initialement publié notre position courte lorsque le cours de l’action était d’environ 48 dollars. Nous l’avons clôturée et c’était une très bonne position courte. Nous pensons maintenant qu’il s’agit d’une position longue convaincante », a-t-il ajouté.

À l’heure où cet article est publié, l’action de Twitter s’établit à 36,75 dollars, en hausse de 7,90%.

Quelques jours après avoir formulé une offre de rachat de 44 milliards de dollars, à la mi-avril, Elon Musk avait assuré que si l’acquisition était finalisée, il vaincrait les spams ou se battrait contre eux jusqu’au bout. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, au point que le patron de Tesla a tout simplement décidé d’annuler le rachat. Cela ne plaît pas à Twitter, qui a aujourd’hui porté plainte pour forcer le rachat.