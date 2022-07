BlizzCon de retour en 2023 ? Blizzard assure faire le nécessaire

La BlizzCon aura lieu en 2023… du moins Blizzard l’espère. Il faut rappeler que le groupe a annulé les éditions de 2020, 2021 et 2022 à cause du Covid-19 et d’autres problèmes internes (harcèlement sexuel et discrimination). L’année prochaine sera-t-elle la bonne pour un retour ?

« Nous avons précédemment annoncé que nous faisions une pause sur la BlizzCon pendant que nous la réimaginons pour l’avenir, mais nous voulons revenir à un événement en direct qui nous permette de célébrer la communauté », déclare Mike Ybarra, le président de Blizzard, dans une interview avec le Los Angeles Times. « Nous avons récemment engagé une nouvelle responsable de la BlizzCon, April McKee, qui travaille dur sur ce plan. Nous sommes déterminés à faire revenir la BlizzCon en 2023 ».

Il est bon de noter qu’il serait ici question d’un événement en présentiel. Le dernier en date remonte à 2019. Autant dire que cela commence à faire un petit moment maintenant.

La BlizzCon n’est pas le seul grand événement consacré aux jeux vidéo à revenir l’année prochaine. L’E3 n’a pas eu lieu le mois dernier, mais l’Entertainment Software Association (ESA), qui gère le salon, prévoit de le faire revenir en 2023 sous forme d’événement physique et en ligne. Le Summer Game Fest de Geoff Keighley reviendra également sous la forme d’un événement en ligne et en présentiel, ce qui pourrait donner lieu à un conflit entre les conférences estivales sur les jeux vidéo.