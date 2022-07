E3 2023 : le retour du salon confirmé au Convention Center de Los Angeles

L’E3 2023 aura bien lieu sous une forme physique. L’Entertainment Software Association (ESA), qui gère l’organisation du plus grand salon dédié aux jeux vidéo, va cette fois-ci s’associer avec ReedPop. Ce sont notamment les organisateurs de la Star Wars Celebration.

Dans un communiqué, ReedPop dit que l’E3 2023 accueillera de nouveau les éditeurs, les développeurs, les journalistes, les créateurs de contenu, les fabricants, les acheteurs et les concédants de licence. L’événement mettra également en valeur des vitrines numériques et présentera des composantes destinées aux consommateurs en personne.

« C’est un immense honneur et privilège pour ReedPop d’assumer la responsabilité de ramener l’E3 en 2023 », a déclaré Lance Fensterman, président de l’organisation. « Avec le soutien et l’appui de l’ESA, nous allons construire un événement de classe mondiale pour servir l’industrie mondiale du jeu de manière nouvelle et plus large que ce que nous faisons déjà chez ReedPop grâce à notre portefeuille d’événements et de sites Web de premier plan ».

Kyle Marsden-Kish, vice-président mondial de la division gaming de ReedPop, qui dirigera l’équipe E3 nouvellement formée tout en assumant ses responsabilités en matière d’événements mondiaux de jeu en direct, a ajouté : « Pendant des années, nous avons écouté, entendu et étudié les commentaires de la communauté mondiale des joueurs. L’E3 2023 sera résolument épique, un retour à la forme qui honore ce qui a toujours fonctionné, tout en remodelant ce qui n’a pas fonctionné et en établissant une nouvelle référence pour les expositions de jeux vidéo en 2023 et au-delà ».

L’inscription des médias à l’E3 2023 commencera à la fin de 2022. Le salon aura lieu lors de la deuxième semaine de juin 2023.