L’E3 fera bien son retour en 2023, avec du public

Les organisateurs de l’E3 n’entendent pas se faire voler la place par le Summer Game Festival de Geoff Keighley (très fourni cette année). Malgré l’annulation de l’évènement en 2022, l’E3 sera bien de retour dès l’an prochain, ainsi que l’a confirmé Stan Pierre-Louis, président et directeur général de l’ESA (qui organise l’E3 depuis 1995) : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de revenir en 2023 avec un événement à la fois numérique et en personne » assure ainsi le patron de l’ESA dans les colonnes du Washington Post. « Autant nous aimons ces événements numériques et la façon dont ils touchent les gens dans le monde entier, autant nous savons aussi que les gens ont un désir vraiment fort de se réunir pour être en mesure de se connecter, se voir et parler de ce qui rend les jeux si grands ».

Pour rappel, l’édition 2021 de l’E3 s’était résumée à quelques présentations de trailers en ligne, mais les déclarations de Stan Pierre-Louis laissent cette fois comprendre que le salon devrait reprendre son format habituel, avec des stands, du public et des conférences devant des milliers de fans surchauffés.