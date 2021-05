BlizzCon 2021 : la convention annuelle de Blizzard est annulée suite au Covid

Coup de froid sur la BlizzCon 2021. La convention annuelle de Blizzard, qui est aussi une convention des fans de l’éditeur, a été annulée suite à un COVID toujours persistant malgré les campagnes de vaccination. Le studio a déjà prévu d’organiser un « évènement global » au premier trimestre de l’an prochain.

Saralyn Smith, productrice exécutive de la BlizzCon a justifié cette décision dans un long communiqué :« Créer une BlizzCon « physique » est une affaire épique et complexe qui prend de nombreux mois de préparation, non seulement pour nous, mais aussi pour les nombreux partenaires de production talentueux, les professionnels de l’e-sport, les hôtes, les artistes, les entertainers et les autres collaborateurs avec lesquels nous faisons équipe, localement et mondialement, afin de rassembler toutes les pièces. Les complexités et incertitudes persistantes de la pandémie ont eu un impact sur notre capacité à avancer correctement sur bon nombre de ces fronts, et nous avons finalement dépassé le point où nous serions en mesure de développer le type d’événement que nous voudrions créer pour vous en novembre ».

A noter toutefois que Blizzard avait anticipé le coup avec une mini-BlizzCon en ligne diffusée au mois de février. Des annonces y avaient été faites concernant les jeux Diablo IV, Diablo II Resurrected et World of Warcraft.