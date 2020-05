La BlizzCon 2020 est annulée, un événement en ligne prévu pour 2021

Les fans de Blizzard n’auront pas de BlizzCon cette année. En effet, cet événement annuel où Blizzard fait des annonces en rapport avec ses (nouveaux) jeux a été abandonné pour 2020.

Comme on peut s’en douter, l’annulation est due à la situation avec le coronavirus. Sur son site, Blizzard indique :

« Il y a plusieurs semaines, j’ai fait le point sur l’incertitude qui entoure la tenue de la BlizzCon cette année. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé… et beaucoup d’autres n’ont pas changé. Au cours de cette période, nous avons eu de nombreuses discussions sur ce à quoi pourrait ressembler la tenue d’une convention à la lumière de toutes les considérations de santé et de sécurité que nous voudrions faire. Nous avons également discuté des différentes voies que nous pourrions emprunter et de la façon dont chacune d’entre elles pourrait être compliquée par les fluctuations des directives sanitaires nationales et locales dans les mois à venir. En fin de compte, après avoir examiné nos options, nous avons pris la décision très difficile de ne pas organiser la BlizzCon cette année.

Nous sommes profondément déçus par cette décision et j’imagine que beaucoup d’entre vous ressentiront la même chose. J’aime vraiment la BlizzCon et je sais que c’est un sentiment partagé par tout le monde à la Blizzard. Nous regretterons beaucoup de ne pas pouvoir nous connecter avec un si grand nombre d’entre vous à la convention et de ne pas pouvoir « recharger nos batteries de geeks » cet automne ».