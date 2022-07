Le robot Misty tente un come-back sur un marché de la robotique domestique très incertain

Conçu en 2017 par Misty Robotics, une division de Sphero, puis racheté en début d’année par la société suédoise Furhat Robotics après des ventes décevantes, le petit robot Misty tente un nouveau come-back avec une plateforme de développement Misty Studio revue en profondeur (langage de programmation), la prise en charge du langage de script Python et une large amélioration des performances conversationnelles du robot. Pour rappel, le robot Misty est capable de cartographier son environnement, de reconnaitre les visages grâce à sa caméra HD intégrée (Sony IMX 214), et peut aussi recevoir de nouvelles capacités grâce à sa connexion UART qui lui donne accès à une vaste gamme de « backpacks » Arduino.



Le petit robot dispose aussi de deux processeurs ARM, de capteurs de toucher, de distance et de hauteur, de 3 hauts parleurs, de 3 micros, et d’une batterie assurant une autonomie d’un peu plus de deux heures. Misty est proposé à la vente à 2299 dollars l’ « edition standard » et à 3299 dollars l' »édition avancée » qui comprend en sus un capteur optique 3D et un chargeur rapide.