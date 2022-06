Immortalis : ARM dévoile un GPU pour smartphone qui prend en charge le ray tracing matériel

La puissance des processeurs pour smartphones permet déjà de faire tourner sur mobiles des titres comme Fortnite ou Genshin Impact, et ce avec un niveau de rendu graphique très proche de celui obtenu sur les consoles modernes. Les GPU intégrés aux SoC gardent tout de même certaines limitations, l’une d’elles étant l’incapacité de prendre en charge matériellement le ray tracing (lancer de rayons). L’Exynos 2200 conçu conjointement par Samsung et AMD est le premier processeur mobile à franchir le Rubicon du ray-tracing, mais la puce est malheureusement limitée aux Galaxy S22, et encore en fonction des zones géographiques.

ARM vient bousculer cet état des lieux avec l’Immortalis-G715, sa nouvelle génération de GPU mobile. Sa particularité principale est justement de prendre en charge. ARM promet 15% de puissance en plus par rapport à la précédente génération de GPU Mali, mais c’est bien sûr la prise en charge matérielle du ray tracing qui fait tout l’intérêt de l’Immortalis.



Les quelques démos du rendu ray tracing de l’Immortalis sont en tout cas très convaincantes, mais l’on se demande quand même si ce type d’affichage ne va pas mettre à plat la batterie du smartphone en un temps record.