Top Gun: Maverick atteint 1 milliard de dollars au box-office, une première en 2022

Top Gun: Maverick cartonne et atteint le milliard de dollars au box-office mondial. C’est le premier film de 2022 à atteindre ce cap. C’est également une première pour un film avec Tom Cruise.

Le succès ne s’arrête pas là en réalité puisque Top Gun: Maverick est seulement le deuxième film à atteindre le milliard de dollars au box-office depuis le début du Covid-19. L’autre est le film Sony/Marvel Spider-Man: No Way Home, qui est aujourd’hui à 1,9 milliard de dollars. Il pourrait dépasser le cap des 2 milliards en septembre, lorsqu’il sortira dans une nouvelle version longue.

Le précédent record pour un film de Tom Cruise était Mission impossible : Fallout en 2018, avec 791,1 millions de dollars. Concernant le premier film Top Gun sorti en 1986, il avait atteint 357,3 millions de dollars dans le monde.

Un autre point notable pour Top Gun: Maverick est qu’il arrive à faire mieux que Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film Marvel est à ce jour à 943 millions de dollars. C’est notable puisque les films du MCU sont (presque) toujours des succès, mais Tom Cruise et les avions de chasse ont été plus forts.

Top Gun: Maverick est sorti le 25 mai dernier au cinéma en France. Le film est très apprécié par le public, avec une note de 4,4 sur 5 sur AlloCiné.