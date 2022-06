Top Gun: Maverick au top du box-office français et américain

L’incroyable s’est produit : le film Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness n’est plus le roi du box-office américain sur 2022. Avec 409 millions de dollars engrangés sur le seul territoire américain, Top Gun: Maverick est désormais le nouveau « king of the hill ». Le film avec Tom Cruise en vedette dépasse aussi The Batman à l’international (plus de 770 millions de dollars), les chiffres pour le reste du monde étant compilés chaque fin de semaine sur le site Box-Office mojo.

En France, Top Gun: Maverick a déjà atteint les 3,5 millions d’entrées, ce qui en fait la plus grosse réussite en salles depuis le début de l’année (et en attendant Avatar 2, qui va forcément tout casser). Autre donnée importante, Top Gun: Maverick est déjà le second film le plus rentable de la carrière de Cruise, juste derrière Mission Impossible: Fallout (791 millions de dollars) qu’il devrait bientôt détrôner par ailleurs.

Un constat s’impose donc : Tom Cruise, acteur emblématique des années 80 et 90, est de plus en plus « bankable » à chaque ride supplémentaire ! A plus de 60 ans, l’acteur n’en a pas fini avec le succès : Mission Impossible 7 & 8 sont déjà dans les cartons pour 2023 et 2024, et l’on parle d’un film avec Tom Cruise dans l’espace (VRAIMENT dans l’espace) qui serait tourné en 2024 et diffusé en salles en 2025.